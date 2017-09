Kommentar: Das Konzept Videobeweis hat bei Christian Gentner versagt

Stuttgart, 17:16 Uhr - Es ist das hässlichste Foul der aktuellen Bundesliga-Saison: Wolfsburg-Keeper Koen Casteels stürmt aus seinem Tor, erwischt den Stuttgarter Kapitän Christian Gentner mit seinem Knie direkt an der Schläfe . Der Ex-Nationalspieler ist ohnmächtig, verschluckt seine Zunge. Ein Kampfsportler wäre auf diesen K.o. stolz gewesen, ein Fußball-Torwart muss aber aufgrund dieser Rücksichtslosigkeit gegen einen Sportkameraden seine Spielweise überdenken .

Und nicht nur das: Der Holländer im VfL-Tor gehört für diese Aktion, ob Absicht oder nicht, mindestens für "Gefährliches Spiel" verwarnt. Es wäre die zweite Gelbe Karte für Casteels in dieser Partie gewesen. Er hätte nicht mehr weiterspielen dürfen, Stuttgart einen Elfmeter erhalten müssen. *Der blanke Hohn: Stattdessen wurde Stuttgart bestraft. *Gentner musste vom Platz getragen werden - und der VfB die Nachspielzeit in Unterzahl überstehen, da das Wechsel-Kontingent erschöpft war.

Fahrlässige Fehlentscheidung

Die Frage ist erlaubt: Wie konnte das Schiedsrichtergespann um den Unparteiischen Guido Winkmann diese brutale Aktion so falsch bewerten? Und wie schaffte es Videoassistent Deniz Aytekin, seinen Kollegen aus der Zentrale nach mehreren Wiederholungen nicht zu korrigieren? Jetzt mal ehrlich: Das Konzept Videobeweis hat in dieser Situation krachend versagt. Mittlerweile wird gefühlt bei jeder noch so kleinen Situation der Videoschiedsrichter zur Hilfe geholt, der Spielrhythmus für mehrere Minuten unterbrochen. Bei diesem gesundheitsgefährdenden Foul wäre es notwendig gewesen. Die Fehlentscheidung der Schiedsrichter ist mindestens genauso fahrlässig wie die Aktion Casteels.