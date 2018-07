Kommentar: Das Krisenmanagement des DFB toppt das peinliche WM-Aus

Wer dachte, das peinliche Ausscheiden der Nationalmannschaft sei der absolute Tiefpunkt, hat die Rechnung ohne die Verantwortlichen des DFB gemacht. Was Oliver Bierhoff und Co. in den vergangenen Tagen in puncto Aufarbeitung und Krisenmanagement betrieben haben, toppt sogar den katastrophalen Auftritt der DFB-Kicker. Noch schlimmer: Es scheint erst der Anfang gewesen zu sein.