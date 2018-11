Kommentar: Deshalb ist der Deutschland-Abstieg in der Nations League irrelevant

Bereits als der neue Wettbewerb, die so genannte Nations League , gegründet wurde, schüttelten viele nur mit dem Kopf - Fans wie Verantwortliche. Inzwischen haben aber einige Gefallen daran gefunden, dass es mehr attraktive Pflicht- und weniger unattraktive Testspiele gibt. Dennoch bleibt es dabei: Sportlich ist die Liga völlig irrelevant.

Spätestens 2020 spricht niemand mehr über den Deutschland-Abstieg

Deutschland ist nun also tatsächlich abgestiegen. Die 0:1-Niederlage Frankreichs gegen Holland besiegelte den Abstieg. Und jetzt? Das klingt schlimm und hart - ist es aber nicht. Die Konsequenzen sind überschaubar. Ob es in der EM-Quali statt gegen Gibtaltar nun beispielsweise gegen Ungarn geht, macht keinen wirklichen Unterschied. Und gegen wen das DFB-Team dann ein Jahr später in der B-Gruppe der Nations League antreten muss, haben bis dahin vermutlich schon alle wieder vergessen.