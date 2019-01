Kommentar: Deutschland verpasst das Finale - deshalb war die WM trotzdem spitze!

Finale verpasst! Zwölf Jahre nach dem letzten Titel bei einer Handball-WM bleibt Deutschlands Handballern der Griff nach Gold verwehrt. Im Kampf der Systeme wurde die beste Abwehr der Welt von Norwegens Tempohandball überrollt . Es bleibt die Chance auf Bronze – und es bleibt auch so das Wintermärchen 2.0.

Wieder haben die Fans die großen Arenen gefüllt. Sorry Hamburg, aber wenn Boris Becker sein Wohnzimmer in Wimbledon hat, steht das der deutschen Handballer in Köln. Noch mehr Dezibel, noch mehr Stimmung – das geht nicht. Und wieder hat die Nation zugeschaut, sorgte für Traumeinschaltquoten.