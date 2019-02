Kommentar: Dieser DFB-Pokal macht wieder richtig Bock auf Fußball

Diese Verlängerung am Dienstagabend bei Werder Bremens Elfmetersieg in Dortmund, dieses Drama einen Tag später bei Bayern Münchens Zittersieg in Berlin, diese Zweitligisten, die jetzt in Triostärke im Viertelfinale aufspielen dürfen: Das Achtelfinale im DFB-Pokal hat wieder so richtig Lust auf Fußball gemacht und gezeigt, warum der Pokal in Deutschland eine Ausnahmestellung genießt.