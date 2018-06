Kommentar: Es ist UNSERE WM – nicht Putins!

Die Frage drängt sich auf: Sollte eine Fußball-Weltmeisterschaft in einem Land gespielt werden, in dem Oppositionelle verfolgt werden?

In einem Land, das sich an der Seite von Syriens Machthaber Assad an einem barbarischen Krieg gegen die syrische Zivilbevölkerung beteiligt?

In einem Land, das in der Ostukraine seit vier Jahren Völkerrecht verletzt und mit hybrider Kriegsführung die Region bewusst destabilisiert?

In einem Land, das durch die Annexion der Krim bewiesen hat, dass es nur das Recht des Stärkeren kennt – nicht die Stärke des Rechts?

In einem Land, das sich mit einer Propaganda- und Fake-News-Industrie in den US-Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump eingemischt hat? In einem Land, das ganz tief im Dopingsumpf steckt?

Die Antwort darf nur lauten: Nein, das sollte sie nicht.