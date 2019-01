Kommentar: Die ersten Tage haben es gezeigt - Deutschland kann Handball-WM!

Deutschland hat den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde verpasst . Der erste kleine Dämpfer. Das ist der sportlich nüchterne Fakt. Die ersten Tage von Berlin und auch München haben aber auch gezeigt: Deutschland kann Handball-WM. Deutschland ist ein Handball-Land.

Das Team funktioniert. Daran ändert auch das Remis gegen Russland nichts. Gensheimer & Co. nehmen die Fans mit, haben sich auf Anhieb in ihre Herzen geworfen. Und die spielen mit Hingabe und Leidenschaft mit. Dass die TV-Quote sich dem zweistelligen Millionen-Bereich nähert, passt ins Bild.

Handball-WM 2019: So ticken die deutschen Spieler

Selbst an Spieltagen ohne deutsche Beteiligung sorgen die Fans für ein Spektakel

Das Unglaubliche ist aber, dass sogar an Spieltagen ohne deutsche Beteiligung in Berlin 10 500 Zuschauer für ein Spektakel sorgen. Das spricht für die Sportart, für die Fans, für Deutschland als Gastgeber.

Doch für die Mannschaft steht jetzt die erste Nagelprobe mit den Partien gegen Frankreich und dann Serbien an. Denn das Unvorstellbare, ist theoretisch noch möglich: das Vorrunden-Aus. Die Hauptrunde, der Handball-Karneval in Köln mit 19 000 in der Arena würde ausfallen. Es wäre ein Aschermittwoch mit jetzt unabsehbaren Folgen für den deutschen Handball insgesamt. Einfach nicht vorstellbar.