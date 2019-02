96-Kommentar: Überlebenswichtig für Moral, Selbstverständnis und die Tabelle

Na also! Hannover 96 kann tatsächlich noch Spiele in der Bundesliga gewinnen. Der 2:0-Erfolg im Keller-Endspiel gegen Nürnberg lässt den Glauben an ein Wunder im Kampf um den hannoverschen Ligaverbleib wieder stärker werden. 505 quälend lange Minuten ohne Treffer in einem Heimspiel beendete Winter-Neuzugang Müller in dem Keller-Krampf gegen zumindest in der HDI-Arena mausetote Nürnberger. Natürlich spielte der Verlauf mit der frühen und absolut richtigen rote Karte gegen Rhein für seinen Brutalo-Tritt gegen Julian Korb in die 96-Karten. Das mag womöglich als Ausrede für den bei weitem nicht bundesligatauglichen Auftritt des neuen Tabellenletzten herhalten, wäre aber viel, viel zu kurz gegriffen.

Überlebenswichtiger Sieg für 96

Kommen wir zu den guten Nachrichten für 96. Hannover gelingt ein überlebenswichtiger Sieg gegen die Cluberer - für die Moral, das eigene Selbstverständnis und natürlich für die Tabelle. Die Abwehr macht einen soliden Eindruck, Anton und Akpoguma halten den Laden dicht. Dazu trifft Müller doppelt und liefert einen Lösungsvorschlag für die größte 96-Sorge, die Offensive.