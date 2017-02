Kommentar: Hannover 96 liefert mehr Fragen als Antworten

Ein Blick auf die Tabelle sollte eigentlich jeden 96-Fan zufrieden stellen: direkter Aufstiegsplatz, vor dem Rivalen aus Braunschweig, was will man mehr? Eine Weiterentwicklung, ein Konzept, denn so kann es nicht ewig gut gehen, sagt Heiko Rehberg in seinem Kommentar.