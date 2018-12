Kommentar: Unterirdisches Jahr - Stand jetzt muss man sagen: Gute Nacht, 96!

Das Jahr 2018 in Hannover-96-Zahlen: 6 Siege aus 34 Spielen, 27 von 102 möglichen Punkten. Das 96-Jahr 2018 in einem Wort: unterirdisch. Dass mit elf (!) Punkten in der Bundesliga die weihnachtliche Hoffnungskerze auf den 96-Klassenerhalt überhaupt noch brennt, ist nur dem Umstand zu verdanken, dass andere Vereine genauso schlimmen Fußball spielen.

"... wie es drinnen tatsächlich aussieht"

Noch bitterer als der sportliche Absturz ist aber der Zustand der Mannschaft. Trainer Breitenreiter musste zugeben, dass „das eine das ist, das man nach außen trägt. Das andere die Wahrheit, wie es drinnen tatsächlich aussieht“.