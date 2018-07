Die spannendste Frage im deutschen Fußball ist beantwortet: Joachim Löw hat sich entschieden und bleibt Bundestrainer. Nach fünf Tagen Bedenkzeit und vielen Gesprächen kam er zu der Erkenntnis, dass er selbst den Umbruch beim DFB einleiten und eine neue Mannschaft aufbauen will, die spätestens bei der WM in vier Jahren wieder um den Titel mitspielen kann.

Warum? Weil es niemanden gibt, der sich in den letzten Jahren so intensiv mit den möglichen Spielern, die nun in den Fokus rücken, beschäftigt hat. Weil es niemanden gibt, der die Hierarchien und Strukturen des aktuellen Kaders besser kennt. Weil es niemanden gibt, der innerhalb des Verbands, der Mannschaft und der Öffentlichkeit so ein Standing hat wie der Weltmeister-Macher – unabhängig vom blamablen Abschneiden in Russland. Natürlich hat auch Löw dort Fehler gemacht. Man kann über die Kaderzusammenstellung diskutieren und auch über taktische Fehlgriffe. Aber der größte Fehler wäre es gewesen, wenn er hingeschmissen hätte.

Löw muss nun die richtigen Maßnahmen ergreifen und darf auch vor harten Entscheidungen nicht zurückschrecken. Seine verdienten Spieler, denen er bei der WM noch mal das Vertrauen schenkte, haben ihn gnadenlos im Stich gelassen. Löw muss endgültig alte Zöpfe abschneiden, neue Ideen zulassen – und genau das wird er auch tun.