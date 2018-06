Es ist die Frage, die Fußball-Deutschland spaltet: Muss Bundestrainer Joachim Löw, schon seit knapp zwölf Jahren im Amt (und amtsmüde?), zurücktreten – oder soll er die Nationalelf noch zur EM 2020 und zur WM 2022 führen? Der Mann, der 2014 einer Nation den vierten Stern geschenkt und erst am 15. Mai 2018 seinen Vertrag bis 2022 verlängert hat , steht plötzlich und unerwartet zur Disposition; der Fußball ist von unserer Leistungsgesellschaft nicht ausgenommen – und das ist gut so.

Mehr als die Hälfte der Fans, die stets ein feines Gespür haben, geben „Überheblichkeit“ als Hauptgrund für das Scheitern an. Ein Vorwurf an die Herren Weltmeister, der – das bestätigen Reporter, die vor Ort waren, unisono – mitnichten von der Hand zu weisen ist.

Deutschland verfügt über so viele junge Topspieler wie sonst nur England und Frankreich. Es braucht einen Trainer, der bewiesen hat, dass er Jungstars entwickeln, einbauen und mit ihnen einen Umbruch einleiten kann. Einen Trainer, der es sich selbst und der Welt noch einmal beweisen will. Einen Trainer, der aufgrund seiner Vita über jeden Zweifel erhaben sein sollte: fachlich und menschlich. Einen Trainer, der vor harten Entscheidungen nicht zurückschreckt und den so schnell nichts aus der Ruhe bringt.