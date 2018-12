Kommentar: Mit Tschauners Wechsel verliert Hannover 96 an Meinung 

Teamarbeit: So startete Hannover 96 in die Rückrundenvorbereitung. ©

Zu viel Kritik am Trainer?

„Kühler Kopf, hartes Herz – dass wir uns alle hier heute belohnen“, brüllte Tschauner den Mitspielern seine Botschaft entgegen. Es funktionierte – 96 stieg nach dem 1:1 auf. Und jetzt droht leider schon wieder der Abstieg. Ohne Tschauner. Der Profi mit Herz flüchtet, weil er seinen Job als Torwart und Kapitän bei 96 nicht mehr ausüben darf. Was Tschauner in der Kabine noch zu melden hat, weiß André Breitenreiter. Möglicherweise zu viel Kritik am Trainer. Breitenreiter hatte ja vor der Saison die Torwart-Baustelle aufgemacht. Michael Esser und Tschauner sind auf dem Platz in etwa gleich zu bewerten. In der Kabine war Tschauner stärker.