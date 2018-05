Kommentar zum Bayern-Aus: Dann eben Weltmeister!

Der FC Bayern ist im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid ausgeschieden. Klickt euch durch: Das schreibt die Internationale Presse zum Bayern-Aus! © imago/Jan Huebner

Real Madrids Hauszeitung "Marca" wählt den pathetischen Weg und titelt: "Madrid stirbt nie". Als Matchwinner sieht die Zeitung Keylor Navas und Karim Benzema: "Kiew schreibt man mit 'K'. Genauso wie Karim. Und wie Keylor. Ihnen hat es Real Madrid zu verdanken, sich zum dritten Mal in Folge für das Finale der Champions League qualifiziert zu haben." © Screenshot

Die "AS" macht im starken Keylor Navas den Matchwinner aus und schreibt: "Ein Finale für einen Helden: Keylor". Die spanischen Zeitung berichtet auch von der starken Vorstellung der Bayern: "Es war furchtbar, diese blinde Kraft der Bayern zu ertragen, diese unaufhörlichen Angriffe, mit dem Herz in der Hand." Und weiter: "Die Auswahl Zidanes, die Magie des Bernabéu in der Champions League, die Inspiration von Benzema, die Reflexe von Keylor... Damit ist Madrid ins Finale von Kiew eingezogen, aber die Mannschaft musste dafür einen Horror durchleiden." © Screenshot

Deutlich weniger enthusiastisch zeigt sich "Mundo Deportivo": "Madrid leidet sich ins Finale von Kiew". Die Zeitung übt auch Kritik: "In der Mannschaft muss sich noch vieles bessern, wenn sie die Trophäe in den Händen halten wollen. Die letzten drei Spiele in Europa des Teams von Zidane waren wirklich schlecht und nur ihre Willenskraft sowie das Glück und einige Schiedsrichterentscheidungen haben ihm das Leben gerettet." © Screenshot

Die spanische Zeitung "Sport" erinnert an das berühmte Zitat von Gary Lineker - und wandelt dieses entsprechend ab: "Der Fußball bleibt jenes Spiel, in dem Elf gegen Elf antreten und der Schiedsrichter sich immer zum Vorteil von Madrid vertut." Verdient sei das aber nicht: "Weder im Hin- noch im Rückspiel. Sie waren weder besser als die Bayern noch besser als Juventus." © dpa

Ist Schicksal oder ein höheres Wesen Schuld am Bayern-Aus? Die spanische "El Mundo" schreibt: "Madrid fährt nach Kiew, wir danken Dir, Herr. Wenn es kein höheres Wesen geben sollte, dann muss es das Schicksal sein, das in diese Mannschaft verliebt ist." © dpa

Von Fußballgöttern in Real-Trikots berichtet die französische "Le Parisien": "Das Szenario der Champions League 2018 schien vorgeschrieben zu sein. Die Fußballgötter tragen ein Trikot in den Farben der Merengues. (...) Dabei hatten die Bayern in diesem Jahr das Undenkbare geschafft. Zweimal 90 Minuten überstehen, ohne ein einziges Tor von Cristiano Ronaldo zu kassieren (...). Aber dabei hatten sie nicht mit dem Messias Benzema gerechnet. (...) Der frühere Lyon-Spieler war der Mann des Spiels, allgegenwärtig an der Angriffsfront und verfügbar im defensiven Rückzug." © dpa

Die "L'Equipe" ist nicht restlos überzeugt vom frischgebackenen Finalisten und titelt: "Real Madrid leidet gegen Bayern München, kommt aber zum dritten Mal in Serie ins Finale". Dafür hat die Zeitung auch Anerkennung für den deutschen Rekordmeister übrig: "Man muss auch den Mut, die Kühnheit und das Talent des FC Bayern loben, der nicht weit davon entfernt war, die erträumte Heldentat zu vollbringen." © Screenshot

Der Fokus in Frankreich liegt auf dem Matchwinner: "Benzema schickt Real Madrid ins Finale!" © Screenshot

In Deutschland wird indes um die gescheiterten Bayern getrauert. © Screenshot

Genau wie die "Bild" macht auch die Münchner "Abendzeitung" einen Verantwortlichen für die Pleite im unglücklichen Sven Ulreich aus. © Screenshot

Dagegen betont der "Spiegel" den insgesamt starken Auftritt des deutschen Rekordmeisters. © Screenshot

In England erinnert "The Independent" an die vielen Ausfälle beim FCB: "Bayern-Fans werden zur Schmerzbewältigung auf ihre Krankenliste am Tag des Spiels verweisen: Manuel Neuer, Arjen Robben, Jérôme Boateng, Kingsley Coman, Arturo Vidal, Javi Martinez. Der Kontrapunkt ist aber, dass es in ihren Händen lag. Das Spiel der Bayern lobte die Zeitung trotzdem: "Obwohl es nur ein schwacher Trost sein wird, es war ihr elektrisierender Ansatz über 180 Minuten, der als elektrisierendes Spektakel in Erinnerung bleiben wird." © dpa

Die "Daily Mail" legt sich fest: "Ulreichs Bock kostet Bayern das Finale". © Screenshot

Der "Mirror" stimmt zu und sieht im Bayern-Keeper ebenfalls den Verantwortlichen.

"Another Champions League final" für Real, schreibt der "Telegraph", lobt aber "wiedererstarkte" Bayern. Die englische Zeitung nimmt zudem Bezug auf den Ulreich-Patzer: "Die Sorte von Torhüter-Patzer von Sven Ulreich, die einen Amateurfußballer erschaudern ließe, hatte Karim Benzema eines seiner beiden Tore eingebracht. Aber ansonsten war das alles der Gewieftheit Reals geschuldet." Und: "Ronaldo hätte nicht unauffälliger sein können." © Screenshot

"The Guardian" verweist auf die fatalen Fehler der Münchner: "Für Bayern waren 39 Torschüsse in zwei Spielen weniger ausschlaggebend als drei Geschenke [für Real Madrid], eines größer als das andere. Dieses Mal war es Corentin Tolissos Rückpass und Sven Ulreichs Panikmoment, die ihnen teuer zu stehen kamen. Ein Fehler, der Franz Beckenbauers Vermutung Glaubwürdigkeit verleiht, dass die Bayern einen Komplex haben, wenn es gegen Real geht. Dabei schien es lange so, als würden sie darüber wegkommen." © dpa

"Benzema schleppt Zidanes Team durch", titelt die italienische "Corriere dello Sport". Online steht: "Die Deutschen haben es auf jedmögliche Art probiert, sie haben zeitweise auch die Gegner dominiert. Am Ende gab es das einzige Lamentieren über die fragwürdigen Entscheidungen des Schiedsrichters." © Screenshot

Immer wieder Real, meint auch die "Gazzetta dello Sport": "Am Ende kommt immer Madrid weiter. Zidanes Team leidet wie verrückt, verteidigt sich mit den Zähnen, wird belagert, spielt nicht besonders gut. Aber Real kommt dennoch zum dritten Mal in Folge ins Finale." Und weiter: "Auch für Bayern ein monströses Spiel, so viele Emotionen und Chancen, Fehler, Spannung und Pathos." © dpa

In Italien bringt "La Repubblica" den Videoschiedsrichter ins Spiel, den es in der Königsklasse nicht gibt: "Madrid ist mächtig. Aber wenn der Video-Assistent auch in der Champions League eingesetzt würde, wäre Real jetzt nicht im Finale in Kiew." © dpa

Der niederländische "Telegraaf" wagt den Blick voraus und hat schon Madrids möglichen Sensationsrekord auf dem Schirm: "Real jagt den CL-Hattrick". © Screenshot

"Leiden" ist ein großes Thema in der internationalen Presse - auch in Portugal heißt es: "Real musste leiden für das 16. Finale in ihrer Geschichte". © Screenshot

"Finaltraum geplatzt", heißt es derweil bei der österreichischen "Kronenzeitung". Die Zeitung fokussiert die Aufholjagd von Real: "Das war nichts für schwache Nerven! Real Madrid hatte nach dem 2:1-Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Champions League schwer zu kämpfen, dreht im Bernabeu Stadion gegen Bayern München erst ein 0:1 in ein 2:1 um." © Screenshot

Der österreichische "Kurier" hätte Bayern im Finale gesehen, wären da nicht die Patzer: "Bayerns Sturmlauf blieb unbelohnt. Ein Schiedsrichter-Fehler oder ein schwerer Patzer von Tormann Ulreich weniger - und Deutschlands Serien-Meister wäre nicht unverdient ins Finale eingezogen." © dpa