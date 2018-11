Kommentar zur Nichtnominierung für DFB-Kader: Der Anfang vom Ende für Jerome Boateng?

Vieles deutet auf ein DFB-Karriereende hin

Auch wenn sowohl Bayerns Trainer Niko Kovac als auch Boateng selbst, dies dementieren, deutet vieles darauf hin. Neben den sportlichen Aspekten wie Alter, Verletzungsanfälligkeit und Leistungsschwankungen auch die Tatsache, wie sich Boateng zuletzt immer wieder sehr kritisch über Probleme wie Rassismus äußerte. In seinem am Sonnabend erscheinenden Magazin „BOA“ klagt er unter anderem: „Wenn ich mich am Rand des Spielfelds warm mache, höre ich öfter, wie Zuschauer Affenlaute von der Tribüne brüllen, obwohl ich für Deutschland so viele Spiele bestritten habe.“ Es gebe Orte in Deutschland, an die er seine Töchter nicht auf Klassenreise fahren lassen würde. Seine Aussagen klingen nach jeder Menge Frustration und Enttäuschung.