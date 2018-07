Kommentar: Das Özil-Bashing von Oliver Bierhoff zeugt von ganz schlechtem Stil

Mesut Özil hat bei der WM sportlich enttäuscht wie fast alle anderen deutschen Nationalspieler. Das ist längst ausdiskutiert und auch nicht mehr Teil der Debatte über die Gründe für das Ausscheiden des DFB-Teams in Russland. Dass DFB-Teammanager Oliver Bierhoff jetzt, mehr als eine Woche nach dem peinlichen Aus gegen Südkorea, gegen Özil nachkartet und dessen WM-Nominierung in der Zeitung Die Welt mit den Worten man habe „überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet“ nachträglich in Frage stellt , zeugt daher von ganz schlechtem Stil.

Bricht sich doch an Özils Beispiel aktuell – befeuert durch die unsäglichen und seinerseits immer noch nicht kommentierten Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan – ein in der Bundesrepublik zuvor nicht gekannter Rassismus Bahn. Wer ist überhaupt deutsch? Wer darf deutsch sein? Wer darf für Deutschland spielen? Viele Menschen beantworten diese Fragen heute offenbar anders, als sie es noch vor vier Jahren getan hätten, als Deutschland – mit Özil – Weltmeister wurde.

Mesut Özil wird Meute vorgeworfen

Stattdessen wirft er den Spielmacher einer Meute, die darauf schon immer gewartet hat, weil ihr der so schwer zu fassende Deutschtürke schon immer suspekt war, in dem Augenblick zum Fraß vor, als Özil das schwächste Glied der Kette ist. Bierhoff muss doch klar sein, dass er mit den Verbalattacken gegen seinen Spielmacher den falschen Leuten nach dem Mund redet und billigsten Opportunismus betreibt.

Will Oliver Bierhoff von eigenen Fehlern ablenken?

So bleibt die Erkenntnis, dass das völlige Versagen des DFB auf allen Ebenen rund um die WM 2018 in Russland auch nach dem Turnier kein Ende findet. Anstatt vor der Endrunde ein starkes Zeichen in der Causa Özil/Gündogan/Erdogan zu setzen, lavierte der Verband rum, mehr als einmal war zu hören, dass „es jetzt aber mal gut sein müsse“. Spielte da die Angst mit, dass das DFB-Team ohne Özil (und Gündogan) sportlich zu sehr geschwächt würde? Wird jetzt deswegen draufgehauen, weil sich Özil (und Gündogan) im Turnier genauso schwach präsentierten wie ihre Kollegen und man sie nicht mehr braucht? Das wäre fatal, beteuert doch der DFB so gern, dass immer auch der Mensch hinter dem Sportler gesehen werden muss. Oder will Bierhoff nur von eigenen Fehlern ablenken, in dem er mit dem Finger auf andere zeigt?