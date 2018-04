Kommentar: Real Madrids Cristiano Ronaldo nervt und überragt zugleich!

Cristiano Ronaldo ist nicht umsonst fünffacher Fifa-Weltfußballer. Denn dieser Mann spielt Fußball seit anderthalb Jahrzehnten so, wie es sich andere hochbezahlte Profis auf Weltniveau von sich selbst höchstens wünschen können. Wer schafft es sonst, im Champions-League-Viertelfinale einen Fallrückzieher mitten im Strafraum anzusetzen und dann auch noch derart zu verwandeln, wie es CR7 im Hinspiel gegen Juventus Turin gelang? Dann diese Zahlen: 15 Tore hat der Portugiese in dieser Champions-League-Saison geschossen, 120 insgesamt. In allen Wettbewerben kommt er in dieser Spielzeit auf 41 Treffer in 38 Spielen. Das sind Werte, wie sie nur in der Urzeit des Fußballs die Gerd Müllers und Pelés für sich verbuchen konnten. Ronaldo schießt seine Tore jedoch in der Jetztzeit. Leicht, zielsicher, gegen massive, bestens organisierte Abwehrverbünde, trotz auf ihn abgestellter, athletisch in Bestform agierender Gegner.