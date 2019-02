Kommentar: Trainer Doll muss bei Hannover 96 alles auf Anfang stellen

Puuuh, da müssen alle, die es mit 96 halten, aber mal kräftig durchatmen. Was 96 da gezeigt hat in Hoffenheim, das macht nun gar keine Hoffnung für den weiteren Abstiegskampf. Sogar Trainer Thomas Doll gab zu, man könne froh sein, nicht mit 0:7 nach Hause geschickt worden zu sein. Das erste Tor nach vier Minuten selbst vorbereitet (durch Julian Korb), das zweite schon nach 14 Minuten gefangen - danach war zu ahnen, dass es ganz bitter werden könnte.

Wehrlos, mutlos und harmlos hat sich die Mannschaft ergeben. Offensiv konnte sich keiner in den Zweikämpfen durchsetzen - hinten kamen sie nicht in die Zweikämpfe, waren immer einen Schritt zu spät dran.

Die Roten in Noten: Die 96-Einzelkritik zum Spiel in Hoffenheim

Dennoch Tabellenlage nicht verschlechtert

Alles auf Anfang heißt es für für Doll bei seiner verunsicherten Mannschaft. Irgendwie muss er es ganz schnell schaffen, die Software in den Köpfen der Spieler upzudaten oder am besten gleich ein neues Rettungsprogramm zu installieren. So wird es nicht reichen - auch wenn es bei allem Ärger über die 96 Nicht-Leistung auch noch etwas Positives gibt: Mit Augsburg und Stuttgart hat die Konkurrenz auch verloren, die Lage hat sich nicht verschlechtert. Das ist ziemlich gut nach so einem Auftritt.