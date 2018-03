Kommentar: Trotz rassistischer Beleidigungen keine Strafe - Uefa macht sich lächerlich

„Es sind nur Affenlaute. Wen interessiert das schon. Die Menschen 2018“, schrieb Borussia Dortmunds Stürmer Michy Batshuayi am Donnerstag bei Twitter. Deutlich waren während der Partie zwischen Borussia Dortmund und Atalanta Bergamo Affenlaute zu hören, wenn der belgische Stürmer im Europa-League-Sechszehntelfinale in der Nähe des Balls war. Batshuayi sprach das Thema schon kurz nach der Partie an, beschwerte sich via Social Media. Borussia Dortmund stellte sich hinter seinen Spieler, tut selbst viel gegen Rassismus. Nur: Die der europäische Fußballverband zeigt sich zögerlich. Die Uefa-Disziplinarkommission stellte die Ermittlungen gegen Bergamo und dessen Fans wegen rassistischer Beleidigungen gegen den belgischen Stürmer ein. Damit widerspricht der europäische Fußballverband seinen eigenen Prinzipien.