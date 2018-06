Kommentar: Warum Deutschland ein schlechter Gewinner war

Bei allem berechtigten Jubel über den Kunstschuss von Toni Kroos, den Sieg in letzter Sekunde und die Magie einer Weltmeisterschaftsnacht, die Deutschland im Idealfall bis ins Finale trägt: Es sind alle gut beraten, vorerst in den Ruhepuls zurückzukehren. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen – gaaanz langsam.

Nehmen wir für einen Augenblick die Brille der Euphorie ab und orientieren wir uns an den Fakten: Viel hat gegen den 24. der Weltrangliste Schweden nicht gefehlt und Deutschland wäre so gut wie ausgeschieden. Die beleidigte Generalabrechnung von Kroos mit allen Experten und Kritikern im Anschluss, die unnötige Stichelei von Oliver Bierhoff in Richtung des Gegners, dem er grundlos Zeitspiel unterstellte – und der provozierende sowie peinliche Jubel der beiden DFB-Mitarbeiter Georg Behlau und Uli Voigt, deren Job es ist, im Hintergrund Reisen und Interviews zu organisieren (was bilden die sich eigentlich ein, sich so aufzuführen?) hinterlassen mindestens einen Beigeschmack.