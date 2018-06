Kommentar: Warum die WM jetzt erst richtig los geht!

Mario Gomez – Note 5: Gold wert gegen Schweden, mit einigen Chancen gegen Südkorea. Am Joker lag es nicht, ein Treffer im letzten Gruppenspiel wäre aber durchaus drin gewesen. Hat wieder einmal bewiesen, dass er im deutschen Trikot längst nicht so treffsicher ist wie im Verein. © Getty

Leon Goretzka – Note 6: Bekam im letzten Gruppenspiel die Startelfchance und spielte erschreckend schwach. Ein Fehlpass reihte sich an den nächsten, eine unglückliche Aktion an die andere. Nutzte auch seine große Möglichkeit zum 1:0 per Kopf nicht. © imago/Moritz Müller

Joshua Kimmich – Note 6: So stark seine Saison beim FC Bayern war, so schwach war seine WM. Agierte viel zu offensiv, dabei dann nicht effektiv genug. Ein Schatten seiner selbst. © Getty

Wir können uns auf die Kroaten mit ihrem Zauberduo im Mittelfeld freuen. Luka Modric/Ivan Rakitic – weltmeisterlich schon in der Vorrunde. Überdies scheint Brasiliens Neymar so langsam in Fahrt zu kommen, die Belgier sind längst in höchstem Tempo unterwegs. Und auch die unstillbare Gier eines Cristiano Ronaldo lässt die Hoffnung zu, dass diese K.-o.-Runde Spektakuläres bieten wird.