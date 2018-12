Kommentar: Wie ist es möglich, dass Hannover 96 gegen die Bayern gewinnt?

Die Bullen kommen. So hieß es früher, wenn die Bayern kamen. Auf ihren Trikots machten sie für die kräftigen Lastwagen von Magirus Deutz Werbung. Und wissen Sie, warum der Komiker Michael „Bully“ Herbig heißt? „In der Schule gab es sechs Michaels. Das war schwierig, vor allem beim Fußball. Ich hatte ein Magirus-Deutz-Trikot von den Bayern an. Da stand .Bullen’ drauf ...“

Mit inspirierter Leistung gegen Freiburg und Düsseldorf

Was das alles mit den Bayern von heute zu tun hat? Von den beiden Magirus-Deutz-Leitbullen ist Kalle Rummenigge noch als Vorstandsboss dabei, Paul Breitner wurde von Uli Hoeneß die Ehrenkarte weggenommen. Weil es Breitner gewagt hatte, die landauf, landab kritisierte Medien-Beschimpfungs-Pressekonferenz der Großkopferten noch ein bisschen schärfer zu kritisieren. Die Männerfreundschaft Breitner/Hoeneß existiert nicht mehr. Zudem musste der Abonnement-Meister seinen Stammplatz an der Spitze in dieser Saison räumen, Dortmund ist neun Punkte enteilt. Das sind die Probleme der Bayern im Spätherbst 2018.