Kommentar: Wieder Shitstorm – Lasst Claudia Neumann endlich in Ruhe!

Große Freude auch in Dänemark über die Performance von Island-Keeper Halldorsson. Ekstrabladet schreibt: „WM-Sensation in Moskau! Randers-Keeper guckt Messi aus.“ © Screenshot

ZDF reagiert genau richtig

„Claudia Neumann ist schon seit Jahren im Live-Fußball zu Hause und bringt neben ihrer Fachkompetenz ein erhebliches Maß an Erfahrung mit. Es gibt keinen Grund, ihre Befähigung infrage zu stellen“, schreibt das ZDF als Antwort an einen wütenden User – und hat recht: Es ist nicht das erste Mal, dass Neumann Geschichte schreibt. Im Jahr 2016 darf sie als erste Frau überhaupt mit der EM 2016 in Frankreich Partien eines Männer-Fußballturniers kommentieren, Anfang 2018 folgt der erste Champions-League-Einsatz – beides ebenfalls wieder von unsachlicher Kritik im Netz begleitet.

Ganz ehrlich: Es reicht! Sachliche Kritik an der Kommentatorin ist ja in Ordnung – wenn auch aufgrund ihrer fachlich starken und angenehm unaufgeregten Art zu kommentieren kaum nachvollziehbar. Dass im Jahr 2018 in Deutschland, wo seit 2005 mit Angela Merkel eine BundeskanzlerIN (!) regiert, frauenverachtende, sexistische Sprüche im Netz auch noch bejubelt werden, ist einfach nur eine Schande, peinlich – und im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr tolerierbar. Männer dürfen Frauensport kommentieren, warum dann nicht auch Frauen Männersport? Vor allem, wenn sie wie Claudia Neumann ihr Handwerk so gut beherrschen, dass sie zahlreiche männliche Kollegen in den Schatten stellen.