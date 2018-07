Kommentar: Die WM in Russland war der Abschied vom Fußball

Egal, welcher Meinung man ist – aus rein sportlicher Sicht steht jetzt schon fest: Besser wird es in Zukunft garantiert nicht. In zwei Jahren findet erstmals eine EM in halb Europa statt. Mit 24 Teams in zwölf Ländern. Dass da eine echte Turnier-Atmosphäre aufkommen kann, darf zumindest bezweifelt werden.

Ein noch befremdlicheres Szenario steht 2022 an, wenn die WM-Endrunde in Katar ausgetragen wird – zum ersten Mal im europäischen Winter. Das Finale geht am 18. Dezember, am vierten Advent, über die Bühne. Public Viewing mit Glühwein und Bratäpfeln auf dem Weihnachtsmarkt? Was für eine irrsinnige Vorstellung.