Spannung, Videobeweis und Co.: Diese WM ist ein Vorbild für die Bundesliga

Die Bundesliga startet dieser Tage in die Saisonvorbereitung. Es ist davon auszugehen, dass Trainer, Profis und Offizielle von DFB und DFL parallel dazu interessierte Blicke zur WM nach Russland richten. Eine WM offenbart schließlich immer die erfolgreichsten Neuentwicklungen im internationalen Fußball. Und der zeigt sich aktuell in Weltklasseform.

Wann hat man zuletzt so viele attraktive Spiele in kurzer Folge gesehen wie bei dieser Endrunde? Wann gab es zuletzt so viele Spiele, die so lange so ausgeglichen und so spannend waren? Wann wurde zuletzt mit derartiger Schnelligkeit und mit derart viel Mut erfolgreich nach vorn gespielt?