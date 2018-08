A post shared by Jerome Boateng (@jeromeboateng) on Jul 7, 2018 at 10:10am PDT

„Boa“ ist ein Projekt der Agentur Territory und der Sport- und Künstleragentur Roc Nation, die 2008 von US-Rapper Jay-Z gegründet wurde. Sie unterstützt auch Sängerinnen wie Rihanna und Shakira in ihrem Bemühen, zur universalen Merchandisingmarke zu werden wie „Hello Kitty“ oder die „Minions“, die man auf alles pappen kann, was verkäuflich ist. Vom Schuppenshampoo bis zur Trainingsjoppe.

Lifestylemagazin? Boateng treibt Entfremdung mit Fußballfans voran

Kehrt Per Mertesacker zurück in die Bundesliga? "Mache meine Trainerscheine"

Selbst Rummenigge sagt: "Ein bisschen zuviel"

Im Herbst seiner Karriere reiht sich der 29-Jährige also ein in die wachsende Schar von Prominenten mit eigenem Magazinableger. Barbara Schöneberger erfüllt in „Barbara“ die Rolle der Schwester und guten Freundin, die auch keinen Bock mehr auf Diäten hat. Joko Winterscheidt gibt in „JWD“ den gackernden Cappuccino-Kosmopoliten. Eckard von Hirschhausen macht sich als Posterboy für die „stern“-Tochter „Gesund“ nackig. Und warum auch nicht? Wie wär’s mit „Margot“ – dem „Magazin für Körper, Geist und Seele“ mit Margot Käßmann?

Er wolle den Fans „etwas zurückgeben“, sagt Boateng. Den Fans etwas zurückgeben? Das klingt freigiebig. Und pathetisch. Freilich wird das Heft nicht kostenlos verteilt. Der Kioskpreis ist noch offen. Mag Boateng ein cooler Styler sein, der Zeitpunkt für „Boa“ ist uncool. In der tiefen Krise der Mannschaft kommt ein weiterer pomadisierter Egotrip nicht gut an. „Ich glaube es fällt auf, dass Jerome wieder ein bisschen zur Ruhe kommen muss“, hat Bayern-München-Chef Karl-Heinz Rummenigge jüngst gesagt. „Das ist ein bisschen zu viel.“ Man sollte ja so selten wie möglich einer Meinung sein mit Karl-Heinz Rummenigge. Aber hier irrt er nicht. Schöner wär’s in der Tat, Boateng hätte mal wieder ein bisschen Dreck an der Hose.