Kommentar: Nein, Herr Sammer, Hannover 96 muss erstmal gar nichts ändern!

Iver Fossum: Der Norweger kam zum Ende der Hinrunde richtig in Schwung. Bei den Spielen in München und Berlin durfte er nach der Pause ran, beim Jahresabschluss gegen Leverkusen stand der 21-Jährige in der Startelf und überzeugte mit seiner Ballsicherheit und seinem großen Spielverständnis. „Er hat gezeigt, welche Qualitäten er hat“, lobte Breitenreiter den norwegischen U21-Nationalspieler. © imago/Digitalsport

Um körperlich robuster zu werden, hat Fossum in den vergangenen Monaten viel Zeit im Kraftraum verbracht. „Ich werde älter, gleichzeitig kräftiger und das passt dann auch besser zum Stil, der in der Bundesliga gespielt wird. Ich habe den Eindruck, dass ich Stück für Stück immer näher herangekommen bin, und dass ich stärker werde“, sagt der Mittelfeldspieler. © imago

Tendenz: Besonders gegen spielstarke Mannschaften kann Fossum seine Klasse ausspielen und könnte in diesen Partien im zentralen Mittelfeld in der Rückrunde eine Alternative sein. Vielleicht auch mehr. © imago/DeFodi

Miiko Albornoz: Nach seiner Verletzung zu Saisonbeginn meldete sich der Chilene Ende Oktober wieder einsatzbereit. An Matthias Ostrzolek, seinem Kontrahenten auf der linken Abwehrseite, ist der 27-Jährige bislang aber noch nicht vorbeigekommen. „Ich möchte so schnell wie möglich wieder auf den Platz und der Mannschaft helfen. Dafür habe ich hart gearbeitet“, sagte Albornoz damals. Im Spiel bei Werder Bremen allerdings erwischte der Defensivspieler wie die gesamte 96-Mannschaft einen schlechten Tag. © Lobback