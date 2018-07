Über das traurige Bild, welches der Weltmeister in Russland auf und neben dem Platz abgab, ist in den letzten Tagen wahrlich genug geschrieben und diskutiert worden. Und eigentlich gibt es dazu auch keine zwei Meinungen, sollte man zumindest denken. Doch wieder mal werden wir von einigen Nationalspielern eines Besseren belehrt.

Überhaupt ist seit der Heimkehr des gestürzten Weltmeisters wenig passiert, was Applaus verdient hätte. Auch am Flughafen ließen die Spieler (bis auf Marco Reus) ihre wartenden Fans einfach stehen und rauschten in den Urlaub ab. Seitdem gab es ein paar verharmlosende Interviews und unzählige „Es tut uns so leid“ und „Kommt nicht wieder vor“-Posts über die sozialen Netzwerke. Weder hat sich Mesut Özil endlich zur Erdogan-Affäre geäußert, noch hat der DFB seinen Spielmacher vor den teilweise unsäglichen Beleidigungen in Schutz genommen. Leider ist das aktuelle Bild keinen Deut besser, als das der letzten Wochen.