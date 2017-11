Kommentar zum Italien-Debakel: Es ist Zeit für einen Neuanfang

Anzeige

Der Torhüter, ein gestandener Mann von 39 Jahren, eine Legende des Fußballs, war sich sofort im Klaren darüber, welche Folgen diese Blamage für sein Land haben dürfte. „Es tut mir nicht für mich persönlich leid, sondern für die ganze Mannschaft und das ganze Land. Wir haben etwas verpasst, dass auf so verschiedenen Ebenen viel bedeutet hätte“, sagte Gianluigi Buffon nach der verpassten Qualifikation der italienischen Nationalmannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Dabei weinte der Profi, der in seiner Karriere vom Zwangsabstieg mit seinem Klub Juventus Turin bis zum WM-Titel 2006 so ziemlich alles mitgemacht hat, was ein Fußballer mitmachen kann.

Buffons Tränen, Italiens Tränen. Zwar ist es wohlfeil vom Fußball eines Landes auf seinen allgemeinen Zustand schließen zu wollen. Doch im Fall der Squadra Azzurra wird aktuell gewahr – gerade wegen der riesigen internationalen Bedeutung des Fußballs – , wie schlecht es Italien insgesamt geht.

Italien verpasst die WM: Internationale Pressestimmen Die Apokalypse ist perfekt und die "La Gazzetta dello Sport" kann es nicht fassen: "Wir sind raus aus der Weltmeisterschaft!" © Screenshot Diese Vergleiche wird die Squadra Azzurra dieser Tage noch häufiger zu hören bekommen: Die "La Gazzetta dello Sport" erinnert an die bis dato letzte verpasste WM 1958 und läutet das Ende von Trainer Ventura ein. © Screenshot Im Kommentar der "Corriere dello Sport" erklärt der Autor den Lesern, dass "wir alle nach Hause gehen" können. © Screenshot Die "La Stampa" berichtet über das "italienische Disaster" und fragt: "Wer ist Schuld an dem Scheitern?" © Screenshot "Tuttosport" schreibt von einem "verfluchten 0:0 in San Siro". © Screenshot 1958 und 2018: Diese beiden Jahre nennt die "La Repubblica" in einem Atemzug. "Italien aus der Weltmeisterschaft eliminiert", titelt das Blatt. © Screenshot "Die Blauen versinken in San Siro in Tränen": Die "Corriere della Sera" fasst die Emotionen um Buffon und Co. treffend zusammen. © Screenshot Hängende Köpfe und auf dem Boden liegende Spieler: So widmet sich die "Corriere dello Sport" dem WM-Aus der Italiener. © Screenshot Die "Leggo" verkündet den Rücktritt von Torwart Buffon und geht hart mit dem Trainer ins Gericht: "Ventura hat alles falsch gemacht, eine sterile und nutzlose Belagerung." © Screenshot Das "Svenska Dagbladet" feiert den Triumph Schwedens: "Sensationell - eine der größten Meisterleistungen aller Zeiten" © Screenshot Das Blatt "Expressen" adelt die "schwedischen Helden" und gratuliert zur geglückten WM-Quali. © Screenshot "Metro Sport" jubelt: "Wunder in Mailand: Schweden ist bereit für die WM in Russland" © Screenshot Die schwedischen Gazetten scheinen sich einig zu sein: Auch für "Aftonbladet" waren die Geschehnisse in Mailand ein "Märchen". © Screenshot Die spanische "Marca" kann es kaum glauben: "Eine Weltmeisterschaft ohne Italien" © Screenshot Die "AS" spricht von einem "Drama" und erinnert daran, dass Italien zuletzt vor 60 Jahren nicht dabei war. © Screenshot "The Sun" titelt, dass die Italiener im San Siro ausgebuht wurden. © Screenshot "Herzschmerz für Italien", schreibt die "Daily Mail". Die englische Zeitung sieht den Nationaltrainer Gian Piero Ventura vor dem Aus stehen. © Screenshot "Italien wird beim Highlight-Turnier des Fußballs nur Zuschauer sein", schreibt der Mirror. © Screenshot Die "Süddeutsche" fokussiert sich auf Torwart-Legende Gianluigi Buffon und seine Angriffsbemühungen zum Schluss. © Screenshot "Spiegel Online" heftet an den Spielbericht die Galerie "Große Teams, große Blamagen" an - zurecht. © Screenshot Der "Bild-Zeitung" tut es leid um die WM, titelt aber auch egoistisch "Gut für uns". © Screenshot "Arrivederci WM!" - Für die "Sport Bild" wird ein "Albtraum" wahr. © Screenshot

Italiens Perspektiven sind schlecht

Im Fußball hat das Land zum ersten Mal seit 1958 eine WM-Endrunde verpasst. In anderen Bereichen ist es längst abgehängt. Bei den OECD-Prognosen fürs Wirtschaftswachstum ist Italien Tabellenletzter in Europa. Die Arbeitslosigkeit unter den 15- bis 24-Jährigen lag im September bei 35,7 Prozent, in Deutschland gerade mal bei 6,4 Prozent.

Die Perspektiven sind zudem schlecht. Kleine Unternehmen werden aufgrund hoher Steuersätze ihrer Investitionskraft beraubt. Die Kaufkraft ist gering, das Bruttoinlandsprodukt niedriger als vor dem Start der weltweiten Wirtschaftskrise. Wenn sich die Europäische Zentralbank, wie allgemein erwartet, in den nächsten Jahren nach und nach von ihrer Niedrigzinspolitik abkehrt, muss Italien sogar um seine bisher so günstigen Kredite fürchten. Längst gilt der Stiefel als Nachfolger Griechenlands im europäischen Krisenranking.

So trauert Italien nach dem WM-Aus gegen Schweden Trauriger Abgang: Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon (39) hätte nach 20 Jahren ein weniger trauriges Nationalmannschafts-Ende verdient gehabt. © imago Der italienische Fußball steht vor einem Wandel: Bisher hat einzig Torwart Gian Luigi Buffon seinen Rücktritt erklärt. Es steht zu erwarten, dass weitere Abschiede folgen. © Getty Blau-weiße Trauer: Die Squadra azzurra scheitert in der WM-Qualifikation an Schweden, weil die Gäste ihr Tor Italien-like verbarrikadieren. © Getty Bleibt stur: Italiens Trainer Gian Piero Ventura bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Zurücktreten will er erstmal nicht. © Getty Arreviderci, Catenaccio: Italien bollwerkt sich aus der WM-Qualifikation. Das Land trägt Trauer. © imago Der Präsident des italienischen Fußballverbandes, Carlo Tavecchio, will am Mittwoch Entscheidungen fällen. Foto: Luca Bruno © Luca Bruno Trauer und Entsetzen: Ein italienischer Fan blickt fassungslos auf den Bildschirm in einem römischen Pub. © dpa Fassungslosigkeit in Rom: Entsetzte italienische Fans in einem römischen Pub beim Public Viewing. © dpa Leerer Blick: Italien hat zum ersten Mal seit 60 Jahren eine Weltmeisterschaft verpasst. © imago Gianluigi Buffon (l) und Teamkollege Manolo Gabbiadini schleichen nach dem Spiel bitter enttäuscht vom Platz. Foto: Luca Bruno © Luca Bruno Trauerspiel: Die Squadra azzurra erzielt in 180 Minuten WM-Play-offs keinen Treffer und verpasst das große Turnier in Russland. © dpa Traurige Gestalten: Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon (links) und Manolo Gabbiadini verlassen nach dem blamablen Aus in der WM-Quali gegen Schweden enttäuscht den Platz. © dpa Italiens Nationaltrainer Gian Piero Ventura (l) tröstet nach dem WM-Aus Torhüter Buffon. Foto: Daniel Dal Zennaro © Daniel Dal Zennaro Noch trat Ventura als italienischer Nationaltrainer nicht zurück. Foto: Daniel Dal Zennaro © Daniel Dal Zennaro Italien ist raus: Alessandro Florenzi liegt nach dem Schweden-Spiel auf dem Rasen. © Imago Grün-weiß-rotes Desaster: Das Ausscheiden in den WM-Play-offs ist ein Stich in die Herzen der italienischen Fans. © imago

Die nächste Prüfung steht an

Jetzt liegt ausgerechnet auch noch die Fußball-Nationalmannschaft des viermaligen Weltmeisters am Boden. Sie ist der Kitt zwischen den in Abneigung verbundenen Landesteilen Nord und Süd. Wenn die Squadra Azzurra spielt, sind für 90 Minuten Unabhängigkeitsreferenden in der Lombardei und Venetien vergessen. Dann kommen kurzzeitig Fans des AC Mailand und des SSC Neapel auf einen Nenner. Entsprechend dramatisch klingt das Wehklagen über das WM-Aus.

Denn die nächste Prüfung steht an. Bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr wird ein gewaltiger antieuropäischer Ruck erwartet. Eine Fußball-WM als anschließender nationaler Stimmungsaufheller fällt weg.

Torwart Buffon hat seine Karriere in der Nationalmannschaft wie einige andere altgediente Recken nach dem Play-off-Desaster von Mailand übrigens beendet. Es ist Zeit für den Neuanfang in Italien. Zumindest im Fußball sollte man das endlich verstanden haben.

Gianluigi Buffon: Seine Karriere in Bildern Seine Profi-Karriere begann Gianluigi Buffon beim AC Parma. Sein Debüt feierte er am 19.11.1995 gegen den AC Mailand. Es folgten insgesamt 219 Einsätze für die Norditaliener. © dpa Neuer Verein - neue Frisur. 2001 wechselte Buffon aus Parma zu Juventus Turin. Die Ablöse betrug sagenhafte 52,88 Millionen Euro. Die teuerste Ablöse, die für einen Torhüter je bezahlt wurde. © imago Eine seiner bittersten Niederlagen: Im Champions-League-Finale 2003 gegen den italienischen Rivalen AC Mailand musste sich Buffon mit seiner Juve mit 2:3 im Elfmeterschießen geschlagen geben. Seit dem läuft er dem Titel in der Königsklasse hinterher. © dpa Kaum vorstellbar, aber seinen einzigen europäischen Titel auf Klubebene holte Buffon mit Parma. 1999 wurde er UEFA-Cup-Sieger. Wieder muss das Elfmeterschießen entscheiden, doch dieses Mal ist Buffon der glückliche Sieger. Mit der italienischen Nationalmannschaft wird er 2006 In Deutschland gegen Frankreich Weltmeister. © dpa Nur wenige Tage nach dem Weltmeister-Triumph der große Schock: Juventus muss in die Serie B zwangsabsteigen. Doch Buffon bleibt der Alten Dame treu. Die Fans haben ihm das nie vergessen. © imago Insgesamt siebenmal wurde Buffon mit Juve Meister, holte dreimal den Pokal und sechsmal den Superpokal. Europameister wurde Buffon noch nie. 2012 war er ganz nah dran am Titel, verlor im Finale gegen Spanien aber deutlich mit 0:4. 2020 seine letzte Chance? Dann wäre er 42 Jahre alt. © dpa Buffon jagt die Rekorde: Im März 2017 wurde der 39-Jährige zum Fußballer mit den meisten gespielten Liga-Minuten in der italienischen Serie A gekürt - genau 39 681. © dpa Nur wenige Tage später der nächste Meilenstein: Im Länderspiel der italienischen Nationalmannschaft gegen Albanien absolvierte er sein 1000. Pflichtspiel. Eine Marke, die sonst nur Ryan Giggs, Paolo Maldini, Javier Zanetti oder Roberto Carlos gebrochen haben. © dpa Mit insgesamt 175 Länderspielen im Trikot der Squadra Azzurra ist Buffon übrigens europäischer Rekordhalter. © dpa Und ihm haben wir zu verdanken, das Buffon Torhüter geworden: Thomas N'Kono. Der Kameruner beeindruckte den jungen "Gigi" bei dem WM 1990 so sehr, dass der damalige Mittelfeldspieler unbedingt ins Tor wechseln wollte. © imago

