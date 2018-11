Kommentar zu Aufsichtsrat-Kandidaten: Klare 96-Kante in schwierigen Zeiten 

Im März 2019 findet die Neuauflage der Aufsichtsratswahl bei Hannover 96 statt, am Montag wurden die fünf Kandidaten vorgestellt. In der Nominiertenauswahl erkennt Sportbuzzer-Redakteur Carsten Bergmann "Eine Mischung aus Unternehmern, Politikern und Sportlern", die die Nähe zum Breitensport unterstreicht.

Hannover 96 steht vor einer gewaltigen Zäsur. Nach 20 Jahren an der Spitze macht Martin Kind zumindest im Mutterverein den Weg frei für einen Nachfolger. Das Zehn-Millionen-Euro-Vereinssportzentrum an der Stammestraße wird dann fertig sein, Kind sieht seine Mission als Präsident des Breitensports damit erfüllt. Bleibt die Frage, wer den streitbaren Unternehmer beerben wird in einer Phase, in der der Verein eine schwierige Zeit durchlebt.

Diese fünf Kandidaten hat Hannover 96 für die Wahl zum Aufsichtsrat benannt: Matthias Herter: Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann und studierte Ökonom ist seit zwölf Jahren wieder Mitglied bei Hannover 96. Schon als Kind spielte er aktiv und erfolgreich bei 96 Handball. Bei seinem ersten Besuch im Niedersachsenstadion war der gebürtige Hannoveraner gerade einmal neun Jahre alt - er war allein und gegen den Willen der Eltern in der Südkurve, neben den Fans. © Clemens Heidrich Sandra Wallenhorst ist Verwaltungsleiterin der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz. Die 46-jährige Juristin ist bereits seit 22 Jahren Mitglied bei Hannover 96 und gehört zu den erfolgreichsten Athletinnen (im Triathlon) des Vereins. Wallenhorst führte von 2008 bis weit nach ihrem Karriereende 2011 mit einem Weltrekord (8:47:25 Stunden) die Bestenliste der deutschen Triathletinnen auf der Ironman-Distanz an. Die mehrfache Ironman-Siegerin gewann zweimal den Europameistertitel. © Team zur Nieden Michael Dette: Auf seinem Stammplatz in Block N19 drückt er seit vielen Jahren die Daumen für Hannover 96 - sein erstes 96-Spiel hat er als Sechsjähriger im Stadion verfolgt. Beim Politiker der Grünen gehört es zu einem Ritual, die schwarz-weiß-grüne Fahne an Spieltagen vor die Tür zu hängen. Zudem ist der 61-Jährige stellvertretender Bezirksbürgermeister in Ricklingen. © Sandra Wille Eike Onnen: Der 96-Topathlet ist schon jetzt einer der erfolgreichsten Leichtathleten des Vereins. Fünfmal wurde Onnen, der als Fußballer angefangen hatte, dann aber schnell seine Liebe für die Leichtathletik entdeckte, Deutscher Meister im Hochsprung. Vor zwei Jahren nahm er sogar an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teil. Derzeit ist er Polizeikommissar-Anwärter an der Akademie der Landespolizei Niedersachsen. © imago/Beautiful Sports Tina Voß: Die gelernte Industriekauffrau und Betriebswirtin ist Unternehmerin. 1996 hat sie eine eigene Firma für Personaldienstleistungen gegründet, in der Tina Voß GmbH ist sie Geschäftsführerin und Gesellschafterin. Seit 22 Jahren verfolgt sie als Dauerkarteninhaberin alle 96-Heimspiele. Voß ist seit 2007 Trägerin des Niedersächsischen Verdienstordens und wurde 2015 in Niedersachsen zur Unternehmerin des Jahres gekürt. Sie ist Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung MHH plus, stellvertretende Präsidentin der IHK Hannover, Vorstandsmitglied der Familienunternehmer Niedersachsen und Vorstandsmitglied des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes Niedersachsen. Darüber hinaus hat sie bereits drei Bücher veröffentlicht. © (c) Tim Schaarschmidt

Kind-Gegner werben für veränderte Vereinspolitik - mit unklaren Konsequenzen für den Profisport Die Opposition – in erster Linie durch IG Pro Verein öffentlich auffällig – hat sowohl dem Aufsichtsrat als auch dem Präsidenten im vergangenen Jahr die Entlastung verweigert. Der vorläufige Höhepunkt der offenen Konfrontation in der Breitensport-Basis, die sich auf die Profiabteilung massiv auswirkt. Die Kind-Gegner trommeln seit Monaten für eine grundlegend veränderte Vereinspolitik – sehr gut möglich, dass sie im März 2019 sogar die Mehrheit bei Hannovers größtem Verein erzielen werden. Was das in letzter Konsequenz für den Bundesliga-Fußball bedeutet? Unklar. Fest steht: Die Investoren werden es nicht klaglos hinnehmen, wenn Vertreter der Opposition über ihr Kapital entscheiden wollen.