Kommentar zum Lautern-Spiel: Schöne Grüße an die 96-Konkurrenz!

Es war alles vorbereitet – und die Mannschaft von Hannover 96 ließ sich dieses Mal nicht zweimal bitten. Mit dem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern holten sich die „Roten“ nicht nur die nächsten drei Punkte auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Fast genauso wichtig wie der Erfolg im ersten Spiel der Rückrunde war auch das Zeichen, das Hannover 96 mit dem Sprung an die Tabellenspitze setzte. Beste Grüße an die Konkurrenz aus Braunschweig und Stuttgart: Wir sind ganz oben – und da werden wir auch bleiben.

Zuletzt hatte Hannover nach dem zweiten Spieltag als Spitzenreiter gegrüßt, mit langem Anlauf hat es der Bundesliga-Absteiger nun wieder auf den ersten Platz geschafft. Auch wenn Trainer Daniel Stendel das nicht allzu hoch hängen will, für das Selbstbewusstsein der Mannschaft ist die Rückkehr auf die Spitzenposition garantiert gut. Und außerdem sieht’s einfach gut aus.