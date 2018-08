Kommentar zur DFB-PK mit Löw und Bierhoff: Ein ordentlicher Anfang – mehr aber auch nicht

Bierhoff legte mit Begriffen wie „fehlender Einstellung“ und „Selbstgefälligkeit“ nach, kündigte wieder mehr „Fannähe“ und „Demut“ an.

Joachim Löw und Oliver Bierhoff: So sieht die Zukunft des DFB-Teams aus

Personelle Konsequenzen gibt es – wie zu erwarten – vor allem in der zweiten und dritten Reihe, also Bauernopfer aus dem so genannten „Team hinter dem Team“.

Auch die Mannschaft bekommt – ebenfalls wenig überraschend – kein komplett neues Gesicht. Ob es wirklich richtig ist, mit fast der kompletten Riege weiterzumachen, die bei der WM auf nahezu allen Ebenen versagt hat, wird sich schon nächste Woche gegen Weltmeister Frankreich zeigen. Nun müssen Löw und Bierhoff ihren offenen Worten Taten folgen lassen. Gelingt das nicht alsbald, wird es ungemütlich – irgendwann auch für die erste Reihe.