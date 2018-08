Kommentar zur Leichtathletik-EM: Ein starkes Produkt!

Was hatten sie sich nicht alles einfallen lassen, um die Leichtathletik-EM moderner zu machen, attraktiver für das Publikum. Schneller, kompakter, spektakulärer mit technischen Neuerungen (wissen Sie, was der Hot Seat ist?). Und jetzt ist die Erkenntnis: Das, was diesen wunderbaren Sport so erfolgreich macht, sind – man hätte drauf kommen können – die Sportler selbst.

Zu unübersichtlich sei solch ein Meeting, hatte es zuvor geheißen. Hochsprung hier, Dreisprung dort, dazu noch ein Speerwerfen und Läufe auf der Bahn. Da ist es zugegebener Maßen nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. So ist es auch gut, dass die Organisatoren versuchten, mit vielen Anzeigetafeln und durch Lenkung der Moderatoren, das Publikum besser mitzunehmen. Auch die Kompaktheit auf drei Stunden am Abend hilft dem Großereignis.