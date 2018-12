Kommentar zur Niederlage von RB Leipzig: Die Art und Weise gibt zu denken

Ohne Biss, irgendwie blutleer - der Auftritt von RB Leipzig beim SC Freiburg ließ an vielen Stellen zu wünschen übrig. Das 0:3 (0:2) erinnerte an andere, wenig rühmliche Auftritte in dieser Saison. Und es hätte mich viel schlimmer kommen können, meint SPORTBUZZER-Redakteur und LVZ-Chefreporter Guido Schäfer.