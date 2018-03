Kommentar zur Tuchel-Absage: Das Verhalten des FC Bayern war naiv

Rund sieben Monate lang stand Karl-Heinz Rummenigge in unregelmäßigem Austausch mit seinem Wunschkandidaten auf die Nachfolge von Jupp Heynckes. In dieser Zeit schaffte er es nicht, die anderen Verantwortlichen – allen voran Präsident Uli Hoeneß - vom ehemaligen BVB-Trainer zu überzeugen.

Bayern-Bosse verließen sich auf Tuchel

Als ihm dies am vergangenen Mittwochabend endlich gelungen war, war es zu spät – Tuchel hatte sich bereits für einen anderen europäischen Topklub entschieden und sagte den Bayern ab. Diese hatten sich offenbar darauf verlassen, dass der international gefragte Tuchel ewig auf das Go der Bayern-Bosse warten würde – ein allzu naives Denken.

Auslandsoption ist nachvollziehbar

Dass Tuchel nach sieben erfolgreichen Jahren in der Bundesliga (fünf in Mainz, zwei in Dortmund) nun eine neue Herausforderung in einem anderen Land sucht, ist ebenfalls nachvollziehbar. Sein Standing im Ausland ist ohnehin deutlich größer als in Deutschland. Möglicherweise wäre er bei Bayern auch schnell zwischen die Fronten geraten, wäre es mal nicht gelaufen. Nun startet Tuchel einen kompletten Neuanfang – und die Bayern schauen planlos in die Röhre.