Kommentator Wolff Fuss vergleicht Paris Saint-Germain mit dem FC Bayern München

Der FC Bayern München steht vor einer ersten großen Standortbestimmung in dieser Fußballsaison. Am zweiten Spieltag der Champions League geht es für den deutschen Meister am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Paris St. Germain nicht nur um Platz eins in Gruppe B. Im Pariser Prinzenpark muss Trainer Carlo Ancelotti mit seinem Team den Nachweis erbringen, weiterhin zur Spitze in Europa zu gehören.