Kommt die DFB-Einladung für RB Leipzigs Werner?

Zweifel an den Qualitäten des 1,80 Meter großen Stürmers sind derzeit nicht angebracht, selbst wenn er nicht von allen Fans in allen Stadion willkommen geheißen wird. Die Schwalbe gegen Schalke vom 3. Dezember verfolgt Werner. Fällt Werner jetzt, wird jede Berührung öffentlich hinterfragt, so auch nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende. „Es gibt viel routiniertere Spieler, die an so einer Situation zerbrechen würden“, sagte Werners Vereins-Coach Ralph Hasenhüttl am Sonntag in München beim Sky-90-Fußballtalk. Werner betonte: „Spieler aus anderen Clubs, die in ähnliche Situationen verwickelt waren, wurden nicht ausgepfiffen, das ist mir im Grunde aber auch egal.“