"Können die Klasse halten": Matthias Ostrzolek will bei Hannover 96 vorangehen

Er war so mies wie (fast) alle anderen und will jetzt doch vorangehen: 96-Verteidiger Matthias Ostrzolek ist Abstiegskampfexperte, ging nach dem schmeichelhaften 0:3 gegen Hoffenheim hart mit der Teamleistung ins Gericht. Doch er habe auch schon Schlimmeres erlebt. Und: „Ich bin überzeugt davon, dass wir die Klasse halten können.“

Doch dafür muss sich schnell was ändern bei 96. „Wir müssen die Grundtugenden auf den Platz legen – Zweikampf, laufen, rennen, beißen und alles raushauen, was man im Körper hat“, fordert Ostrzolek. „Aber gegen Hoffenheim hat man es nicht gesehen. Da waren wir nicht stark genug, haben uns nicht mit 1000 Prozent gewehrt, uns vielleicht auch ein bisschen ergeben.“

Ostrzolek will der Mannschaft "nicht nur auf dem Platz helfen"

Auch Ostrzolek hatte sich ergeben auf der linken Abwehrseite. Trotzdem will er jetzt vorangehen, schließlich kennt er sich im Keller aus. „Natürlich will ich die anderen mitreißen und werde das auch versuchen“, betont der 28-Jährige. Auch mit Gesprächen. „Ich will der Mannschaft nicht nur auf dem Platz helfen, sondern auch außerhalb. Ich bin jetzt in einem Alter und ein Spieler, der viel erlebt hat, und auch schon länger in der 1. Liga spielt. Ich habe die Situation erlebt, fühle mich mental stark genug.“