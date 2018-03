Kontakt seit September! Kommt Tuchel zum FC Bayern?

Der FC Bayern München braucht einen neuen Trainer, sollte Jupp Heynckes tatsächlich nach der Saison Schluss machen. Und immer wieder wird in dem Zusammenhang ein Name genannt: Thomas Tuchel. Und er soll auch weiterhin der große Favorit auf den Posten beim Rekordmeister sein. Denn nach Informationen der Sport Bild soll der neue Chefcoach des FC Bayern Deutsch sprechen können. Und anders als vielleicht einige dachten, ist der Kontakt zum ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund seit der Entlassung von Carlo Ancelotti wohl auch nie abgerissen, so schreibt es das Magazin.

Konkrete Verhandlungen mit der Tuchel-Seite soll es bisher allerdings nicht gegeben haben. Und es gab wohl auch noch kein Treffen mit der kompletten Bayern-Führung. Denn im Verein gibt es zwar viele Tuchel-Fürsprecher, doch Präsident Uli Hoeneß soll sich zu dem Thema bedeckt halten. Allerdings soll er auch gesagt haben, dass er nicht gegen Tuchel, aber für Jupp Heynckes sei.