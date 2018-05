Köpke über Neuer: „Habe keine Bedenken“

Das macht ganz Deutschland Hoffnung! Am Montagabend stand Manuel Neuer im internen Test der Nationalelf gegen die U20 (7:1) erstmals 30 Minuten im Kasten. Viel bekam der Torhüter dort zwar nicht zu tun, dennoch gibt es weiter positive Nachrichten. Bundestorwart-Trainer Andreas Köpke: „Ich habe momentan keine Bedenken. Von der Sprungkraft, von der Beweglichkeit ist kein Unterschied zu erkennen. Es sieht so aus, als ob er nie weg war. Er braucht diese Spiele, um nach seiner Verletzung wieder auf 100 Prozent zu kommen. Jetzt geht es um das Selbstverständnis und da hilft ihm jede Einheit.“

Neuer gegen Österreich im Tor

Sicherheitshalber wurde in den vergangenen Tagen noch mal ein CT gemacht, auch das sah gut aus. Köpke: „Der Fuß ist völlig ausgeheilt und reagiert nicht. Auch bei den Einheiten gibt es keine Schonhaltung.“ Am Mittwoch soll Neuer beim nächsten Test gegen die U20 wieder 30 Minuten zum Einsatz kommen, bevor es am Samstag dann in Klagenfurt gegen Österreich geht, wo er ebenfalls im Tor stehen wird. Köpke: „Danach müssen wir das Fingerspitzengefühl haben zu entscheiden, ob es geht oder nicht.“