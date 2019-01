Kraftprobe für die DHfK-Handballer beim Peugeot-Cup

Leipzig. Die Spieler des SC DHfK Leipzig haben am Wochenende ein strammes Programm zu bewältigen. Am Sonntag trifft die Mannschaft um Chefcoach André Haber beim „Peugeot-Cup“ auf bekannte Teams aus Zentraleuropa – so auch auf den dänischen Erstligisten Sonderjyske Hanbold und die Füchse aus Berlin.

Zur Vorbereitung auf das Vorbereitungsturnier sind die Handballer derzeit noch im Wintertrainingslager in Barsinghausen, wo auch Kapitän Jens Vortmann erstmals wieder einige Übungen absolvierte. Der 31-Jährige hatte sich im August einen Kreuzbandriss zugezogen. „Ich bin sehr glücklich, dass ich einzelne Teile des Trainings wieder mit der Mannschaft absolvieren kann. Matürlich ist es noch ein langer Weg, bis ich wieder auf dem Handballfeld stehe, aber es ist ein tolles Gefühl, wieder so nah bei der Mannschaft zu sein“, so der Torhüter. In den vergangenen Monaten habe er vorsichtig Kraft und Stabilität im Knie aufgebaut, um nun langsam in die athletischen Übungen einzusteigen.

In das Winterlager sind außerdem Gregor Remke und Maciej Gebala nachgereist – diese waren zuvor für die U21- bzw. die Polnische Nationalmannschaft im Einsatz.

Auch die beiden Nachzügler wurden im Plan der Coaches bedacht. „Wir haben in Barsinghausen beste Bedingungen und können uns vier Tage nur auf uns konzentrieren. Wir stecken mitten in der vollen Belastung, daher ist es wichtig, dass die Jungs auch genügend Zeit für Regeneration, Ernährung und Schlaf bekommen", so Haber.