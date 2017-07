Krass! Köln verankerte Todes-Klausel in Modestes China-Vertrag

Der Transfer von Anthony Modeste zieht sich wie Kaugummi. Nicht der erste Fall – auch Lewandowski und Ballack waren schon beteiligt. © imago

Franz Beckenbauer (1977): Der „Kaiser" will aus privaten Gründen (Steuerfahndung, Ehe kaputt) Bayern München verlassen. Seit Weihnachten 1976 liegt ihm ein Angebot von Cosmos New York vor, am 6. April 1977 wird es publik. Sechs Tage später verkündet Cosmos die Einigung mit dem „Kaiser", doch Berater Robert Schwan und sein Schützling dementieren. „Ehrenwort, ich will bleiben!" Dann macht DFB-Präsident Hermann Neuberger öffentlich, dass Beckenbauer ihm den Wechsel gestanden habe. Letztlich geht es um die Ablösesumme, an der sich Beckenbauer mit 350 000 Mark beteiligt. Ab 2. Mai 1977 dementiert keiner mehr.

Bernd Schuster (1978): Das Megatalent unterschreibt im Sommer 1978 drei Verträge: bei Heimatklub FC Augsburg, bei Borussia Mönchengladbach und beim 1. FC Köln. Die Kölner bekommen ihn erst nach wochenlangem Gezerre und dem Gang vors Arbeitsgericht.

Rabah Madjer (1988): Der Algerier in Diensten des FC Porto hatte gegen die Bayern im Landesmeister-Finale 1987 getroffen, also wollen die Münchner ihn holen. Man einigt sich, er wird am 5. Januar 1988 bereits in Lederhosen den Fans vorgestellt. Drei-Jahres-Vertrag! Aber er kommt nie: Inter Mailand überbietet Bayern, Porto will abkassieren und Madjer nach Mailand. Bayern gibt ihm am 9. Mai 1988 die Freigabe – für eine Entschädigung von 500.000 DM. Eine irre Posse!

Thomas Helmer (1992): Im April gibt der Dortmunder intern bekannt, dass er zu den Bayern will. Doch eine Freigabeklausel hat er nur fürs Ausland. Bayern-Manager Uli Hoeneß will ihn für ein paar Wochen in Auxerre (Frankreich) parken, das Helmer ein Scheinangebot machen soll – was dem DFB und dem BVB missfällt. Bundestrainer Vogts ist genervt, streicht Helmer kurz aus dem EM-Kader „zur Klärung seiner vertraglichen Angelegenheiten". Das Theater endet erst zwei Tage nach dem EM-Finale: Der BVB pokert Bayern von 4,5 auf 7,5 Millionen DM hoch, damals Bundesliga-Rekord.

Andreas Möller (1992): Noch chaotischer verläuft der Wechsel von Andreas Möller von Eintracht Frankfurt nach Italien, obwohl er gar nicht dorthin will. Denn Juventus Turin, das schon 1990 ein Optionsrecht für Möller erkauft hatte, zieht dieses im März 1992 und überlegt, ihn an Atalanta Bergamo zu veräußern. Möller sträubt sich gegen den sportlichen Abstieg und die Zahlung von 5 Millionen DM für einen vorzeitigen Abschied aus Frankfurt (Vertragsklausel). Die Fifa muss den Fall klären, schickt ihn nach Turin, das die Bergamo-Idee fallen lässt und ihn zwei Jahre behält. Die Strafe an die Eintracht muss er auch zahlen, jedoch „nur" 3,2 Millionen Mark, wie ein Gericht Ende 1994 klärt.

Heiko Herrlich (1995): Der Nationalstürmer löst ein Sommertheater und eine Moraldebatte aus – ähnlich wie nach seinem jüngsten Wechsel als Trainer vom Zweitligaaufsteiger Jahn Regensburg zu Bayer Leverkusen. Was gilt das gesprochene Wort, was Vertragstreue? Gladbachs Manager Rolf Rüssmann hat ihm angeblich einen Wechsel versprochen, wenn die Ablöse stimme. Die von Meister Dortmund ist Rüssmann wohl zu niedrig. Herrlich droht: „Nie wieder spiele ich für Gladbach, eher höre ich mit Fußball auf." Zum ersten Gladbacher Training erscheint er nicht, joggt einsam durch den Wald. Nach sieben Wochen wird endlich der Wechsel zum BVB für 10,7 Millionen DM (Rekord) bekannt gegeben.

Michael Ballack (1999): Der Jung-Nationalspieler hatte bei Otto Rehhagel in Kaiserslautern keine guten Karten („Ein Talent, das noch viel lernen muss"). Am 14. Mai gibt er seinen Wechsel nach Leverkusen bekannt, ohne Wissen des FCK, der auf die Fifa-Statuten verweist. Denn Ballack durfte noch gar nicht kontaktiert werden, hatte einen gültigen Vertrag bis 2000. Folge: verhärtete Fronten. Erst acht Wochen später gibt der FCK nach, denn „die Kaugummi-Verhandlungsstrategie war nicht mehr zumutbar", sagt Präsident Jürgen Friedrich. Immerhin pokert er die Ablöse von 5 auf 8 Millionen Mark hoch.

Miroslav Klose (2007): Ende April, nach verpasster Meisterschaft, nimmt der FC Bayern Kontakt zum Bremer Nationalstürmer auf. Der hat einen Vertrag bis 2008 und versichert, diesen einzuhalten. Sein Berater und Klose selbst dementieren die Einigung über einen Wechsel zu den Bayern. Glauben will das keiner. Zu Recht: Einigung am 25. Juni (15 Millionen Euro).