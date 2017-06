Krasse Kabinenansprache: SG Umpfertal steigt nach Motivationsrede auf

Nur ein Spiel entscheidet über den Aufstieg: Die B-Jugend der SG Umpfertal trifft in der Aufstiegsrelegation zur Landesliga in Baden-Württemberg auf den Konkurrenten SG Oberbalbach/Unterbalbach/Königshofen. Die Spieler sind angespannt, doch einer bleibt cool: Trainer Julian Weiß. Mit einer flammenden Rede motiviert er seine Spieler so sehr, dass sie das Spiel am Ende mit 3:2 gewinnen.