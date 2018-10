Ausschreitungen vor Pokalspiel in Rostock - Polizei gibt Warnschuss ab (mit Video)

Am letzten Spieltag der Saison 2005/06 in der 2. Bundesliga hoffen die Hansa-Fans auf den Bundesliga-Aufstieg der Kogge und den Abstieg von Dynamo. Tatsächlich: Trotz des 3:1-Erfolgs von Dresden steigen die Sachsen ab, Hansa steigt in der darauffolgenden Spielzeit auf. © imago