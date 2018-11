Fans mit Molotow-Cocktail beworfen: Krawalle bei AEK Athen gegen Ajax Amsterdam

2018: AS Rom - FC Barcelona 3:0 (Hinspiel: 1:4) Eine magische Nacht in Rom. Nach dem 1:4 in Barcelona im Viertelfinal-Hinspiel rechneten nur die wenigsten neutralen Beobachter mit einem Weiterkommen der Roma. Edin Dzeko, Daniele De Rossi und Kostas Manolas ließen die Star-Mannschaft um Lionel Messi alt aussehen. "Wir haben immer an uns geglaubt", sagte Siegtorschütze Manolas, der im Hinspiel noch ein Eigentor fabriziert hatte. Ein Debakel für den souveränen Tabellenführer in Spanien: "Barca kann sich sogar noch bei Torhüter ter Stegen bedanken, dass es am Ende nur drei Gegentore waren", schrieb die Zeitung "Sport" nach der bitteren Niederlage in Rom. © 2018 Getty Images