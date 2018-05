Krawalle beim HSV-Abstieg: Polizei verhinderte Platzsturm, Brych erklärt Handeln

Chaos-Abstieg des Hamburger SV: In der Nachspielzeit des Abstiegs-Endspiels gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) im Volksparkstadion sorgten HSV-Anhänger in der Fankurve für einen Eklat: Sie warfen Rauchbomben und Feuerwerkskörper auf den Rasen. Die Polizei musste anrücken und die Ordner unterstützen. Sogar eine Pferdestaffel wurde auf den Platz gerufen. Durch den Einsatz von Sicherheitskräften sei am Samstag ein möglicher Platzsturm im Volksparkstadion verhindert worden, hieß es am Abend in einem ersten Fazit der Polizei. Bei den Ausschreitungen wurde nach Angaben der Polizei, Stand Samstagabend, niemand verletzt.