Vor vier Jahren kickte Hendrik Weydandt in der Kreisliga Hannover-Land beim TSV Groß Munzel, morgen könnte er seine ersten Bundesliga-Minuten bekommen. Mit 96 geht es beim Saisonstart nach Bremen. Der Mittelstürmer wird zum allerersten Mal in einem Profikader stehen, denn der Junge aus Landringhausen ist der Durchstarter der Vorbereitung.

Es ist nicht lange her, da kickte der 23-Jährige in den Niederungen des Amateurfußballs. Dort, wo der Vereinspräsident noch selbst Würstchen grillt und wo oft nur ein, zwei Dutzend Zuschauer aus dem Dorf dabei sind. Doch schon damals wussten sie es: „Ich kenne Hendrik, seit er fünf Jahre alt ist. Bei Groß Munzel habe ich schon gesehen, was er für ein Talent mitbringt“, sagt Gustav Kuhn heute. Er trainierte Weydandt damals in der Kreisliga.