Kreisliga-Tragödie: Amateur-Torwart stirbt nach Blitzschlag

Wie die Bild berichtet, kam es am Mittwochabend zu einem Unglück beim Kreispokal-Spiel zwischen der SG Nieder-Wiesen und Spiesheim in Rheinland-Pfalz. Direkt neben SG-Torhüter Christian B. soll ein Blitzschlag eingeschlagen sein. Daraufhin wurde der 39-Jährige reanimiert. Doch am späten Freitagabend hörte sein Herz schließlich auf zu schlagen. Doch was genau war passiert?

Gegen 21 Uhr am Mittwoch zog ein heftiges Gewitter auf, und das direkt über dem Fußballplatz. Der Schiedsrichter allerdings soll entschieden haben, dass weitergespielt wird.

In der 80. Minute dann das Unglück. Der Blitz soll direkt neben dem Torwart eingeschlagen haben, wurde dann weitergeleitet und dadurch soll der Herzstillstand verursacht worden sein. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen.