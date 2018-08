Kreuzbandriss! Timo Hübers fehlt Hannover 96 auf unbestimmte Zeit

Am zweiten Tag des Trainingslagers von Hannover 96 musste Trainer André Breitenreiter den ersten Verletzten beklagen. Innenverteidiger Timo Hübers verletzte sich beim Nachmittagstraining am Dienstag schwer am Knie. Eine MRT-Untersuchung am Mittwoch ergab: Der 22-Jährige erlitt einen Kreuzbandriss.

Nach einem Zweikampf mit Takuma Asano schrie Hübers plötzlich auf und blieb am Boden liegen. Die 96-Spieler eilten sofort zur Hilfe. 96-Doc Axel Partenheimer und Physio Ralf Blume kamen auf den Platz gelaufen. Partenheimer und Physio Steffen Gniesmer stützten und begleiteten ihn vom Platz.