Kreuzbandriss: Timo Hübers hat "es sofort gewusst" - Hannover 96 sucht Ersatz

Daniel Stendel: Als Spieler kam Stendel 1999 zu Hannover 96, stand bis 2006 insgesamt 199 mal für die Roten auf dem Platz und schoss dabei 45 Tore. Zuvor debütierte er 1997 beim SV Meppen in der zweiten Bundesliga als Profi. Für 96 absolvierte er nach 2006 noch ein weiteres Jahr in der zweiten Mannschaft, bevor er 2008 seine Karriere als Spieler beendete. Von da an trainierte er bei 96 die U17, U19 und die Profis bis zu seiner Entlassung am 20. März 2017. In der Folge gab es ein Angebot für einen Job, wieder in der Jugendabteilung. Stendel lehnte aber ab und will auch in der Zukunft nicht für die Roten arbeiten. © imago/kemme